Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da eş zamanlı gerçekleştirilen deprem anı tatbikatı gerçeğini aratmazken, tatbikatlara Beşir Derneği Aydın Şubesi de destek verdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da eş zamanlı gerçekleştirilen deprem anı tatbikatı gerçeğini aratmazken, tatbikatlara Beşir Derneği Aydın Şubesi de destek verdi.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü koordinesinde Umurlu Erkek Öğrenci Yurdu’nda deprem anı tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikata itfaiye, ambulans personellerinin yanı sıra akredite olan arama kurtarma ekipleri de katıldı. Tatbikata Beşir Derneği Aydın Şubesi de destek verdi.

Tatbikatın başarılı bir şekilde sonuçlandığını ifade eden Beşir Derneği Aydın Şubesi Başkanı Hasan Binay; “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak müftülüklere, ilçe müftülüklerine, eğitim birimlerine ve Kur’an kurslarına deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirilmiştir. İlimizde de AFAD Aydın İl Müdürlüğü koordinesinde belirlenen Umurlu Erkek Öğrenci Yurdu’nda deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata arama ve kurtarma alanında akredite olan ekibimiz de katılmış ve tatbikat başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Rabbim ülkemizi afet ve acil durumlara karşı muhafaza eylesin” dedi.