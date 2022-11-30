Aydın’da 25 yıl önce ev sahibi olma hayali ile oturdukları müstakil evlerin arsaları üzerine kurulan kooperatife ortak olan ve geride kalan 25 yıllık süreçte ev sahibi olmayı beklerken dert sahibi olan yüzlerce kişi şimdi mahkeme koridorlarında haklarını almaya çalışıyor. Dededen toruna kalan Aykonut Davası’nda sorunu çözeceğini belirten Yavuzlar İnşaat’tan da ümidini kesenler hak arama mücadelesine devam ediyor.

Aydın’da 25 yıl önce ev sahibi olma hayali ile oturdukları müstakil evlerin arsaları üzerine kurulan kooperatife ortak olan ve geride kalan 25 yıllık süreçte ev sahibi olmayı beklerken dert sahibi olan yüzlerce kişi şimdi mahkeme koridorlarında haklarını almaya çalışıyor. Dededen toruna kalan Aykonut Davası’nda sorunu çözeceğini belirten Yavuzlar İnşaat’tan da ümidini kesenler hak arama mücadelesine devam ediyor.

Aydın’da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla kurulan Aydın Konut Yapı Kooperatifi (AYKONUT), aradan geçen süreçte insanları ev sahibi yapmak yerine ev sahiplerini evinden etti. Hak sahibi kişilerin çoğunun hayatını kaybettiği ilginç dava dededen toruna devam ederken ferdi olarak mücadele etmekten bıkan mal sahipleri Aykonut Mağdurlar Derneği adı altında bir dernek kurup toplu olarak hukuk mücadelesi vermeye başladılar.

Yaklaşık 10 bin kişi Yavuzlar İnşaat’ın sözünü tutmasını bekliyor

25 yıl önce kısa sürede lüks apartman dairelerine taşınma vaadi ile dönemin Belediye Başkanı Hüseyin Aksu öncülüğünde kurulan ve o tarihte Valilik girişinde tanıtımı bile yapılan kooperatife arsalarını vererek ortak olan yüzlerce kişi son olarak umutlarını 20 Kasım 2017 tarihinde kooperatifi devralan Yavuzlar İnşaat’a bağladı. O dönem basının ve Aykonut Mağdurlarının karşısına çıkıp Aydın’ın 20 yıllık sorununu çözecekleri sözünü veren Yavuzlar İnşaat 36 ay içerisinde inşaatı tamamlayıp herkesin hakkını teslim edeceğini açıkladı.

“5 yıl geçti Yavuzlar İnşaat da bir çivi çakmadı”

Kendilerini Aykonut’un 20 yıl oyaladığını 5 yıldır da Yavuzlar İnşaat’ın oyalamaya devam ettiğini belirten AYKONUT Yapı Kooperatifi Kaynak Konutları Mağdur Mal Sahipleri Dayanışma Derneği Başkanı Meral Uğur, kooperatifi devralırken kamuoyu önünde söz veren Yavuzlar İnşaat’ın sözünü tutmasını istedi. Sistematik bir şekilde haklarının gasp edildiğini ileri süren Aykonut Mağdurları bugün yine toplanarak o dönem Torlak adı verilen bölgede ‘size daha güzel ev vereceğiz’ vadiyle yaklaşık 500 hanenin yıkıldığı alanda toplanıp mahkemenin keşif çalışmasını takip ettiler.

Daha önce her tarafa projeye ilişkin tabela asan Yavuzlar İnşaat’ın bir süre önce tabelaları söktüğü belirtildi. Mağdurlar, hak arayışlarını sürdüreceklerini ve Yavuzlar İnşaat’ın verdiği sözleri tutmasını aksi halde arsalarının iade edilmesini istediler.