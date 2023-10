Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Aydın Valisi Yakup Canbolat ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Cumhuriyet Resepsiyonu’na il protokolü eksiksiz katıldı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da coşkuyla kutlandı. Aydın Valiliği koordinesinde düzenlenen kutlama törenlerinin ardından Vali Yakup Canbolat’ın ev sahipliğinde Cumhuriyet Resepsiyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen resepsiyonda Vali Yakup Canbolat, davetlileri kapıda karşılarken, il protokolü ise geceye yoğun ilgi gösterdi. Vali Canbolat ve eşi resepsiyon boyunca davetliler ile birlikte yakından ilgilenirken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anısına pasta kesildi. Harmandalı gösterisi ile devam eden resepsiyonda Vali Canbolat, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Resepsiyona katılan davetlilere teşekkür eden Vali Canbolat; “Devletimizin kurulduğu gün olan 29 Ekim 1923, şüphesiz binlerce yıllık şanlı tarihimizin en kudretli günlerinden biridir. Bugün bu büyük günün 100. yıldönümünü gururla, coşkuyla kutluyoruz. Aziz milletimiz yokluk içerisinde dahi umutsuzluğa kapılmadan, bulunduğu zor durumdan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü mücadele ile Kurtuluş Savaşı’nı zaferle neticelendirmiştir. Bu anlamda cumhuriyet milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı, istiklal mücadelemizin bize bıraktığı en önemli miraslardan birisidir. Biliyor ve inanıyoruz ki büyük ve güçlü bir devlet olma yolunda attığımız her adım, düşmanlarımızın zayıflamalarına ve yok olmalarına kapı açmaktadır. Dün olduğu gibi cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bugün de birlik ve beraberliğimizi korumaya ve milli dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Geçmişimizden aldığımız güçle daha çok çalışarak, geleceğe büyük umutlar ve emin adımlarla yürümeliyiz. Ülkemiz ve aziz milletimiz tarihte olduğu gibi bugün de dünyada adaletin ve merhametin sembolüdür. Şanlı tarihimiz boyunca her daim yeniden yürüyüş ve doğuşlara imza atmış olan ecdadımızı, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, manevi değerlerimiz uğrunda canlarını ortaya koymuş hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömür dileklerimle, aziz milletimizin, Aydınlı hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum” dedi.

Aydın Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile kurum ve daire müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gazi ve şehit yakınları katıldı.