Türkiye genelinde ilk kez uygulanan “Çök Kapan Tutun” tatbikatı Aydın’da da saat 18.57’de gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde ilk kez uygulanan “Çök Kapan Tutun” tatbikatı Aydın’da da saat 18.57’de gerçekleştirildi.

Düzce depreminin 23. yılı dolayısıyla Türkiye’nin 81 ili ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün saat 18:57’de “Deprem Anı Çök Kapan Tutun Tatbikatı” düzenlendi. İlk kez yapılan tatbikat Aydın’da da başarılı bir şekilde gerçekleştirilirken Atatürk Kent Meydanı’na toplanan Aydınlılar hep birlikte kapandı. Tatbikattan saatler öncesinde AFAD Aydın İl Müdürlüğü koordinesinde açılan stantlar ile vatandaşlar bilgilendirildi. Deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenler vatandaşlara anlatılırken, Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan da alana gelerek standları dolaştı. Yoğun bir katılımın olduğu tatbikatta saatler 18.57’yi gösterdiğinde ise deprem anonsları yapıldı. Anonsların yapılmasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da esnaflar, vatandaşlar, talimatlara uyarak çök-kapan-tutun hareketini gerçekleştirdi.

Tatbikata katılan herkese teşekkür eden AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman; “Afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, millet olarak afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlara hazırlanmak, toplumun her kesimine afet farkındalığını yaygınlaştırmak amacıyla, 18.57’ de Deprem Anı Tatbikatı ile ülkemizde eş zamanlı olarak tüm illerimizde, tüm vatandaşlarımız ile deprem anında doğru davranış şekli olan çök-kapan-tutun hareketini 30 saniye boyunca gerçekleştirdik. Afetlere dirençli bir ülke olmak misyonu ile ilk defa gerçekleştirilen ülke tatbikatına katılan tüm katılımcılarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

AFAD koordinesinde Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Aydın Büyükşehir Belediyesi Mobil İkram aracı ve İtfaiye ekipleri, Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Kızılay Aydın İl Başkanlığı, BEŞİR Derneği Ege Bölge Ekibi ile arama kurtarma dernekleri ve vatandaşlar katıldı.