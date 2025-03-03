Aydın’da, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

AFAD, AFAD Gönüllüleri, Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi ve ANDA Aydın ekibinin katılımıyla deprem farkındalığını artırmak için gerçekleştirilen etkinlikte deprem öncesi, anı ve sonrası ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. AVM’deki etkinlik alanında, deprem hakkında bilgilendirici eğitim broşürler dağıtan ekipler, çeşitli aktivitelerle de çocuklara deprem bilinci kazandırdı. Özellikle çocuklara yönelik hazırlanan boyama kitapları, küçük katılımcıların deprem konusunda hem eğlenerek hem de öğrenerek bilgi edinmelerine imkan sağladı. Ayrıca, oluşturulan ’Ben Küçük AFAD Gönüllüsüyüm’ temalı fotoğraf köşesinde fotoğraf çektiren çocuklar etkinlikten hatıralarla ayrıldı.