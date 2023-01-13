Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında çocuklar için toplam 42 milyon 502 bin 779,87 TL ödeme gerçekleştirildi.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında çocuklar için toplam 42 milyon 502 bin 779,87 TL ödeme gerçekleştirildi.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hizmet modellerinden olan Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmeti çerçevesinde Aydın’da çocuklara ve Doğum Yardımı çerçevesinde annelere verilen destekler aralıksız devam ediyor. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2022 yılında Aydın genelinde Bakanlık tarafından çocuklar için 42 milyon 502 bin 779,87 TL ödeme gerçekleştirildi. Ayrıca Doğum Yardımı çerçevesinde Bakanlık tarafından 2022 yılı içinde 7 bin 702 çocuk için annelere toplam 3 milyon 350 bin 419,85 TL ödeme gerçekleştirildi.