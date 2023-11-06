Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen spor eğitimleri aralıksız devam ederken, yapılan çalışmalarla çocuklar hem sporu seviyor hem de güne zinde başlıyor.

Aydın’da sporun tabana yayılması hedefiyle Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar yoğun ilgi görüyor. Çocukların ve gençlerin sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sportif kurslar devam ederken, binlerce çocuk antrenmanlarda hem eğleniyor hem de sporu seviyor. Güne sporla başlayan geleceğin şampiyonları, sporu sevmenin yanı sıra sağlık ve zinde kalıyor.