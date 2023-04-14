Aydın’da 12 bin 928 üreticiye çiğ süt destekleme çerçevesinde 54 milyon 946 bin 172 TL ödeme gerçekleştirilecek.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “2022 yılı Ekim-Kasım-Aralık dönemi çiğ süt desteklemesi çerçevesinde İlimizde 12 bin 928 üreticiye 133 milyon 918 bin 731 litre karşılığında 54 milyon 946 bin 172,22 TL. ödeme yapılacaktır. Ödemeler kimlik son hanesi 4, 6 ve 8 olanlara 14 Nisan 2023 Cuma günü (Bugün) 9, 0 ve 2 olanlara da 20 Nisan Perşembe günü yetiştiricilerin hesaplarına aktarılacaktır. Yetiştiricilerimize hayırlı olsun” denildi.