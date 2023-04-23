Aydın’da hayvan çiftliği sahipleri yaşanabilecek hırsızlık olayları için uyarıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Efeler Baltaköy, Söke Doğanbey, Yuvaca, Özbaşı Karaatlı , Çalışlı, Bağarası, Çine Ünlüce, Bucak Mahallelerinde bulunan hayvan çiftlikleri, aile işletmeleri ve çiftçilere hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapılarak, alınabilecek tedbirleri yerinde görmek amacıyla hayvan çiftlikleri ve çiftçiler kontrol edildi. Ayrıca kamera kurulumunun önemi hakkında bilgilendirme yapılırken, meydana gelen olaylarda 112 AÇM aranması konusunda gerekli bilgilendirmeler gerçekleştirildi.