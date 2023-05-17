Aydın’ın önde gelen çiftçilerinden ve Ziraat Odası Yöneticisi Suat Uğurlu, hayatını kaybetti. Uğurlu’nun ölümü başta yakınları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Aydın Merkez Efeler İlçesi’nin önde gelen çiftçilerinden olan ve uzun süre Aydın Ziraat Odası’nda yöneticilik yapan Suat Uğurlu, yakalandığı amansız hastalığa karşı verdiği hayat mücadelesini kaybetti. Bir süredir tedavi gören ve son olarak tedavisine Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde bulunan palyatif servisinde devam edilen Suat Uğurlu, gece yarısı hayatını kaybetti Uğurlu’nun yarın öğlen namazına müteakip Gölhisar Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Suat Uğurlu’nun yakın arkadaşı ve AK Parti’nin 27. dönem milletvekili Rıza Posacı, sosyal medya hesabından Uğurlu’nun vefatını "Dile kolay tam 40 yıl, gecemde gündüzümde, işimde gücümde, dostluğu kardeşliği tam anlamıyla yaşadığım yaşattığı dostum kardeşim arkadaşım Suat Uğurlu Hakkın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet eylesin. Acımız Büyük. Ben senden hep razıydım. Hakkım helal olsun. Benim yiğit mert dostum. Yol arkadaşım" paylaşımı ile duyurdu.