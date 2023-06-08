Türkiye’nin pamuk ambarı olarak bilinen ovaların başında gelen Aydın Büyük Menderes Ovası’nda pamuk çapası dönemi gecikmeli olarak başladı. Çapacı kızların tarlaya inmesi ile Menderes Ovası şenlenirken, günlüğü 300 TL’ye çapa yapan kızlar hallerinden memnun olduklarını söylediler.

Türkiye’nin en fazla pamuk üretiminin gerçekleştiği bölgelerin başında gelen Büyük Menderes Ovası’nda işçiler yeni başlayan çapa sezonu ile tarlaları şenlendirdi. Genellikle genç kızların işi olan pamuk çapalama yevmiyesi bu yıl 300 TL olduğu belirtildi. Bazı işçiler rakamı düşük bulurken bazı işçiler ise iş bulup çalıştıkları için hallerinden memnun olduklarını belirttiler.

Bir zamanlar ülkenin dört bir yanından yatılı pamuk işçilerinin geldiği Aydın’da birçok tarım işçiliği de teknolojiye yenik düştü. Özellikle pamuk çapası ve pamuk toplama işlemlerinin makine ile yapılmasının ardından tarlalarda çalışan insan topluluklarına rastlanmaz oldu. Bu yıl Mayıs yağışlarının oldukça fazla olması nedeniyle ilaçlamanın yapılamadığı pamuk tarlalarında yabani ot ile mücadele çapacı kızlar tarafından yapılıyor. Dayıbaşı ve servis ücreti hariç gündelik net olarak 300 TL yevmiye alan çapacı kızlar zor da olsa çalışıp kazanmaktan mutlu olduklarını belirttiler.