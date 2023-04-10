Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da 2023 yılının çilek ve çağla bademleri tezgahları süslemeye başladı.

Bahar ayının gelmesiyle birlikte çiçek açan badem ağaçları ilk meyvelerini verdi. Birçok insanın severek tükettiği meyvelerden olan çağla bademi ise pazar tezgahlarında yerini aldı. Yıl boyunca yaklaşık 1 ay görülen ve baharın müjdecisi olarak bilinen taze çağlalar, pazar tezgahlarını süslerken, çağlaya vatandaşlar ilgi gösteriyor. Ekşi ve mayhoş tadı olan çağlanın fiyatı ise lezzeti gibi görenlerin yüzünü buruştururken, sezonun ilk çağlaları kilosu 70 TL’den tezgahlarda yerini aldı. Önemli çilek üretim merkezlerinden olan Aydın’da hasat edilen ilk çilekler de kırmızı rengiyle dikkat çekerken, kilosu 35 TL’den tezgahlarda yerini aldı.

Baharın gelmesiyle birlikte birçok sevilen meyvenin de tezgahlarda görülmeye başlandığını ifade eden pazarcı esnaflarından Ümit Geriş; “Sezonun ilk çağla ve çilekleri tezgahımızda yerini aldı. İlk ürünler olduğu için vatandaşlar da rağbet gösteriyor. Çağla badem kilosu 70 lira olmasına rağmen canı çekenler oluyor, alıyorlar. Havalar güzel gidip meyveler arttıkça fiyatların da düşeceğini düşünüyorum. Ürünler arttıkça fiyatlarda orantılı olarak düşüş gösterecek" dedi.