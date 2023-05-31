Spor Toto Süper Lig’in bitimine iki hafta kala Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Aydın Atatürk Kent Meydanı’na akın etti.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü’nü 4-1 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitimiyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar Aydın Atatürk Kent Meydanı’na akın etti. Taraftarlar hep bir ağızdan söyledikleri marşlarla şampiyonluğu büyük coşkuyla kutladı. Ellerinde Türk Bayrağı ve Galatasaray bayrağı alan taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı ve araç konvoyu oluşturdu. Gönül verdikleri takımlarının şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar şehrin cadde ve sokaklarını gerek formaları gerekse bayrak ve atkıları ile sarı-kırmızıya boyadı.