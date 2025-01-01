Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2024 yılından 2025 yılına geçildiği ilk gece boyunca yoğun trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri gece boyunca görev ve sorumluluk bölgelerinde mesai yaparak kontroller yaptı. Aydın’daki trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen denetimlerin sürücülerin daha dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları adına büyük önem taşıdığı vurgulayan ekipler trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Ekipler, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için denetimlerin süreceğini belirterek sürücülere kurallara uymaları ve alkollü araç kullanmamaları yönünde uyarılarda bulundu.