Aydın’ın Kuşadası ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren A.T. (15), ambulans helikopter ile Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki A.T. için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Hayati tehlikesi bulunan ve Kuşadası Devlet Hastanesi’nde tedavi gören gencin, ileri tanı ve tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Nakil için yapılan çalışmaların ardından Sağlık Bakanlığı’ndan tahsis edilen ambulans helikopter ile Manisa’ya götürüldü.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İlimiz Kuşadası ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren genç hastamız ambulans helikopterle Manisa Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan hastamız, Kuşadası Devlet Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan hastamızın ileri tanı ve tedavi amacıyla bir başka hastaneye sevk edilmesine karar verilmesi sonrasında, İl Sağlık Müdürlüğümüz Koordinasyonunda İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezince helikopter ambulans talep edildi. Sağlık Bakanlığımızca Müdürlüğümüze helikopter ambulans tahsisi yapılarak, hastamızın hava yoluyla Manisa Şehir Hastanesine sevki sağlandı. Vatandaşımıza acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.