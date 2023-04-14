Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek olan bisiklet yarışı için geri sayım başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde farklı branşlarda gerçekleştirilen okul sporları müsabakaları Aydın’da da aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Okullar Arası Bisiklet İl Birinciliği Yarışmaları için geri sayım başladı. İl genelindeki okul ve öğrencilerin katılacağı yarışmanın renkli görüntülere sahne olması beklenirken, yarışmalar Koçarlı ilçesinde gerçekleştirilecek. Gençlerin il birincisi olmak için pedal çevireceği yarışmanın kayıtları için başvurular başladı. Yarışmaya katılmak isteyen okullar, 4 Mayıs tarihine kadar Aydın Bisiklet İl Temsilciliği internet sitesi üzerinden kayıt formunu doldurarak başvurabilecek.

Yarışma ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın Okullar Arası Bisiklet İl Birinciliği Yarışmaları başlıyor. Okul Sporları faaliyet programında yer alan Bisiklet İl Birinciliği yarışmasına tüm spor severleri bekliyoruz. Yarışmaya katılmak isteyen okullar için kayıtlarımız başlamıştır” ifadeleri yer aldı.