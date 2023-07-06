Aydın İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ’Bir Yetime Aile Olmak’ temalı panel düzenledi.

Aydın İl Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirilen program, Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftüsü Hasan Güneş’in oturum başkanı olduğu panelde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Gelişimcisi Kübra Elif Bakan, Efeler İlçe Vaizi Mücahit Deliktaş, Müezzin Kayyım Bilal Kırgılıoğlu ve Nur Çeker konuşmacı olarak katıldı. Panelde, Dini Referanslar Bağlamında Koruyucu Ailelik, Nasıl Koruyucu Aile Olunur?, Neden Koruyucu Aile? başlıklı sunumlar yapıldı. İl Müftüsü Hasan Güneş, panele katılan konuşmacılara, koruyucu aile olarak tecrübelerini aktaran gönüllülere ve katılımcılara teşekkür etti.

Bir Yetime Aile Olmak temalı panele, İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi, Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, Şube Müdürleri, Din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Program panelistlere hediye takdimi ile sona erdi.