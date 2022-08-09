Aydın’ın Efeler ilçesinde düğün konvoyundaki gelin arabasının önünü keserek bahşiş alan bir kişi yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanırken, kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde düğün konvoyundaki gelin arabasının önünü keserek bahşiş alan bir kişi yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanırken, kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 31 Temmuz Pazar günü Osman Yozgatlı Mahallesi Cezaevi Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. isimli şahıs cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyunun önünü kesti. Konvoyun en önünde bulunan gelin arabasındaki kişilerden zarf içerisinde bahşiş alan A.A.’ya yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan şahıs ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza saniye saniye kaydedildi

Yaşanan kaza sonrası olay anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anı konvoyda bulunan başka bir otomobil içerisindeki bir şahıs tarafından cep telefonu ile anbean kaydedilirken, görüntülerde bahşiş alarak geri dönen A.A.’ya otomobilin çarpması yer alıyor.