Aydın’ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde bin 191 paket sigara ele geçirildi.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı’nın kaçak sigara imalat ve satıcısına yönelik çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon çerçevesinde yasa dışı olarak piyasaya sürülmek istenen bin 191 paket sigara, 6 kilo 145 gram kıyılmış tütün ve 9 karton 200’er adetlik boş makaron ele geçirildi. El konulan malzemeler jandarma ekipleri ve Koçarlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli eşliğinde imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.