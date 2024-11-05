Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen hayvancılık kurslarına katılan 200’ün üzerindeki kursiyerler ilk gün toplantısında bir araya geldi. 80 saatlik kursların ardından kursu başarıyla tamamlayanlar ise hayvansal üretimdeki yerlerini alacak.

Aydın’ın Efeler ilçesinde açılan besi sığırı yetiştiriciliği ve süt sığırı yetiştiriciliği kurslarıyla, hayvancılık sektörüne her yıl yüzlerce yeni üretici kazandırılıyor. Bu çerçevede Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Efeler Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle açılan Besi Sığırı Yetiştiriciliği ve Süt Sığırı Yetiştiricisi kursları da düzenlenen ilk gün toplantısıyla başladı. Toplantıda, kurslara katılan 200’ün üzerindeki kursiyerler hem merak ettikleri sorulara yanıt buldu hem de kurslardan beklentilerini açıkladı. 80 saatlik eğitimlerin ardından kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler ise sertifikalarını alarak hayvancılık sektörlerine ilk adımlarını atabilecek.

Aydın’da tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişmesi ve nitelikli üretici sayısının artırılması hedefiyle çalışmalarına aralıksız devam eden Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de gerçekleştirilen toplantıda, kursiyerlere kurs sürecinden bahsetti. Toplantıda söz alan Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen de, kursların öneminden ve sonrasında sağladığı imkanlara vurgu yaptı.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise "Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği halinde açmış olduğumuz Besi Sığırı Yetiştiriciliği ve Süt Sığırı Yetiştiricisi kurslarımızın ilk gününde kursiyerlerimizle beraberiz. Onların bu kurslarımızla ilgili düşüncelerini dinleyip, sonraki kurslar için beklentilerini aldık. Öğretici olarak İlçe Müdürlüğümüz Veteriner Hekimlerinin görev aldığı kursların sonunda sertifika almaya hak kazananlar, önemli avantajlar içeren genç çiftçi, kadın çiftçi kredilerinden faydalanabilecekler. Umarız ve dileriz ki, kurslara katılan 200’ün üzerindeki kursiyerimiz, kurs sonunda besi veya süt sığırcılığına başlarlar ve böylelikle hayvansal üretimin içindeki yerlerini almış olurlar" ifadeleri yer aldı.