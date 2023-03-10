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Aydın’da hafta sonu görülmesi beklenen şiddetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji’ den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 11.03.2023 Cumartesi ve 12.03.2023 Pazar günleri günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.