Aydın’ın Efeler ilçesinde karayollarında başıboş bir şekilde dolaşan atlar, yol kenarları ve refüjlerde otlarken, trafik kazalarına davetiye çıkarıyor.

Aydın’da ana yollarda başıboş şekilde gezen atlar, tehlike saçıyor. Yol kenarlarında otlayarak sürücüleri tedirgin eden başıboş atlar, adeta trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. Özellikle karayoluna inerek yol kenarında ve refüjlerde otlayarak karnını doyurmaya çalışan başıboş hayvanlar hem trafiği tehlikeye sokuyor hem de kazalarda telef oluyor. Başıboş hayvanların en fazla olduğu yerlerden biri olan Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi yakınlarında trafik ekipleri kazaları önlemek amacıyla sürekli denetim yapıp başıboş hayvanları bölgeden uzaklaştırıyor. Son olarak Doğu Çevre Bulvarı üzerinde refüjde otlayan başıboş 3 at, yolu kullanan sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte seyir halindeki sürücüler, bir anda karşılarında atları görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, tedirgin olan sürücüler kaza yapmamak için dikkatli olmaya çalıştı. Trafik kazalarına davetiye çıkaran başıboş atların hem korunması hem de vatandaşların zarar görmemesi için gerekli çalışmaların yapılmasını isteyen vatandaşlar ise yetkililerden yardım istedi.