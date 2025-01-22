Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da çiftçilerin can damarı olan barajların doluluk seviyeleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl 20 Ocak tarihinde yüzde 22 olan doluluk seviyesi bu yıl yüzde 20 oldu.

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın’da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranlarının Ocak ayı rakamları belli oldu. Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda yapılan sunuma göre Aydın genelinde 20 Ocak 2024 yılında yüzde 22 olan doluluk seviyesi 20 Ocak 2025 yılında yüzde 22 oldu. Ayrıca Aydın’ın, uzun yıllar ortalaması 661 milimetre ile Türkiye ortalamasının üzerinde olurken, 2024 yılında ise 507 milimetre ile Türkiye ortalamasının altında yağış aldığı ifade edildi.

Paylaşılan verilere göre, 414 milyon metreküp depolama hacmi olan Kemer Barajı’nda 20 Ocak 2024 tarihinde yüzde 32 olan doluluk oranı, 20 Ocak 2025 tarihinde yüzde 32 oldu. 350 milyon metreküp depolama hacmi olan Çine Adnan Menderes Barajı’nda 20 Ocak 2024 tarihinde yüzde 24 olan doluluk oranı, 20 Ocak 2025 tarihinde yüzde 18 oldu. 13 milyon metreküp depolama hacmi olan Gökbel Barajı’nda 20 Ocak 2024 tarihinde yüzde 13 olan doluluk oranı, 20 Ocak 2025 tarihinde yüzde 43 oldu. 195 milyon metreküp depolama hacmi olan İkizdere Barajı’nda 20 Ocak 2024 tarihinde yüzde 17 olan doluluk oranı, 20 Ocak 2025 tarihinde yüzde 11 oldu. 95 milyon metreküp depolama hacmi olan Topçam Barajı’nda 20 Ocak 2024 tarihinde yüzde 27 olan doluluk oranı, 20 Ocak 2025 tarihinde yüzde 25 oldu. 30 milyon metreküp depolama hacmi olan Karpuzlu-Yaylakavak Barajı’nda 20 Ocak 2024 tarihinde yüzde 79 olan doluluk oranı, 20 Ocak 2025 tarihinde yüzde 52 oldu. 22 milyon metreküp depolama hacmi olan Karacasu Barajı’nda 20 Ocak 2024 tarihinde yüzde 48 olan doluluk oranı, 20 Ocak 2025 tarihinde yüzde 46 oldu.

Ayrıca 20 adet gölette 20 Ocak 2024 tarihinde yüzde 81 olan ortalama doluluk oranı, 20 Ocak 2025 tarihinde yüzde 76 oldu.