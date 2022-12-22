2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Okullar Arası Badminton İl Birinciliği üç gün boyunca süren çekişmeli müsabakalar ile sona erdi.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Okullar Arası Badminton İl Birinciliği üç gün boyunca süren çekişmeli müsabakalar ile sona erdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Efeler Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Okullar Arası Gençler Badminton İl Birinciliği Müsabakaları erkeklerde 6 okuldan 30 sporcu, kızlarda ise 5 okuldan 25 sporcunun birincilik mücadelesine sahne oldu. Kızlar ve erkekler kategorilerinde devam eden müsabakalara sporseverlerin ilgisi yoğun olurken, tribünleri dolduran öğrenciler sahada mücadele eden arkadaşlarını maç boyunca yalnız bırakmadı.

Çekişmeli görüntülere sahne olan müsabakalar sonunda; Genç Kızlar Kategorisinde İncirliova Spor Lisesi birinci, Koçarlı Anadolu Lisesi ikinci, Koçarlı Mustafa Keziban Küçükoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Abdülhamid Han Mesleki Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Genç Erkekler Kategorisinde ise İncirliova Spor Lisesi birinci, Mimar Sinan ikinci, Koçarlı Anadolu Lisesi üçüncü, Efeler Atatürk Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar için düzenlenen ödül töreninde sporculara kupa ve madalyaları Spor Şube Müdürü, Okul Sporları Müdürü ve spor temsilcileri tarafından verildi. Kızlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren takımlar yapılacak grup müsabakalarında Aydın’ı temsil edecek.