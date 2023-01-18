Aydın’ın İncirliova ilçesinde okul sporları çerçevesinde düzenlenen badminton turnuvası, çekişmeli mücadelelere sahne olurken, dereceye giren takımlar madalyalarına kavuştu.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde okul sporları çerçevesinde düzenlenen badminton turnuvası, çekişmeli mücadelelere sahne olurken, dereceye giren takımlar madalyalarına kavuştu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla düzenlenen okullar arası turnuvalar hız kesmiyor. Bu çerçevede İncirliova ilçesinde gerçekleştirilen Okullar Arası Yıldızlar Kız Badminton İl Müsabakaları heyecanı sona erdi. Turnuva boyunca çekişmeli mücadeleye sahne olan müsabakaların sonunda kazanan takımlar da belli olurken, turnuvayı Doktor Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu birinci, Kuyucak Atatürk Ortaokulu ikinci, Nahit Menteşe Ortaokulu üçüncü tamamladı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Hedefimiz sporu tabana yaymak. İncirliova Spor Salonu’nda 2022-2023 Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen Yıldızlar Kız Badminton İl Müsabakaları heyecanı son buldu. Dereceye giren okullarımızı tebrik ederiz. Turnuvayı Doktor Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu birinci, Kuyucak Atatürk Ortaokulu ikinci, Nahit Menteşe Ortaokulu üçüncü tamamladı” ifadelerine yer verildi.