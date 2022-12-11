Aydın’da gerçekleştirilen 13 Yaş Altı Badminton İl Seçmeleri tamamlanırken, seçmeleri geçen sporcular Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

Aydın’da gerçekleştirilen 13 Yaş Altı Badminton İl Seçmeleri tamamlanırken, seçmeleri geçen sporcular Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan ve Badminton İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen “13 Yaş altı Badminton İl Seçmeleri” tamamlandı. Aydın SKS Spor Salonun’da düzenlenen 13 Yaş Altı Badminton İl Seçmelerine kız ve erkek sporcular katılım sağladı. Düzenlenen seçmede dereceye giren sporcular ise 24-29 Aralık tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan “13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasına” gitmeye hak kazandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilen seçmelerin sonucunda dereceye giren sporculara ise madalyaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü tarafından takdim edildi.