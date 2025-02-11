Aydın’ın Efeler ilçesinde uzun süredir atıl halde bulunan eski minibüs garajı ve eski otogar alanları, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in talimatıyla düzenlenerek otopark alanı olarak hizmete kazandırıldı.

İlçe genelinde uzun süredir atıl halde bulunan alanlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in girişimleriyle yeniden hayat buluyor. Başkan Yetişkin’in talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucunda, Zafer Mahallesi’ndeki eski minibüs garajı alanı ve İzmir Bulvarı Süleyman Seba Caddesi’ndeki eski otogar alanı otopark olarak düzenlendi. Efeler Belediyesi tarafından yapılan otoparklar, 11 Şubat Salı günü (bugün) hizmet vermeye başladı.

Başkan Yetişkin, şehir içinde park yeri bulmanın her geçen gün zorlaştığını vurgulayarak, "Bu alanlar yıllardır atıl vaziyetteydi. Bu sebeple düzenlediğimiz bu alanlar artık Efeler’in en büyük sorunlarından biri olan otopark problemine çözüm sunuyor. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak her adımı, onların ihtiyaçlarına göre atmaktan geri durmayacağız" dedi.

Bugün itibarıyla hizmete girecek olan otoparkların, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltarak, araç sahiplerine rahat bir nefes aldırması bekleniyor.