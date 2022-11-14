Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) işbirliğinde düzenlenen Aydın Zeybekler Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Salon Şampiyonası, Aydın’da sona erdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) işbirliğinde düzenlenen Aydın Zeybekler Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Salon Şampiyonası, Aydın’da sona erdi.

SKS Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalara Bursa, İzmir, Balıkesir, Manisa, Ankara, Isparta, Denizli ve Aydın’dan gelen 11 kulüp 160 sporcu katılım sağladı. Gençlerin okçuluk sporuna katılımlarına önem verdiklerini belirten Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Spor kenti Aydın’da düzenlenen bu gibi organizasyonların Türkiye genelinde yayılarak geleneksel okçuluğun gelişmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kıyafetleriyle, kullanılan donanım ve ritüelleriyle tarihimizi yaşatan bu şampiyonada dereceye giren ve giremeyen tüm sporcularımıza hayatları boyunca başarı diliyorum" dedi.