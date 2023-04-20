Aydın’da Ramazan Bayramı arifesinde alışveriş için dışarı çıkan vatandaşlar çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da arife gününde yoğunluk yaşandı. Bayram öncesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlara akın ederken, tatlıcılar da uzun kuyruklar oluştu. Kıyafet almak isteyen vatandaşlar mağazalara giderken, marketler ve kuruyemişçilerde de alışveriş yoğunluğu yaşandı. Aydın’da çarşıya akın eden vatandaşlar bayram alışverişlerini yaparken, dükkanlarını açan esnaflar ise beklenen yoğunluğun olmadığına dikkat çekti.

Önceki arife günlerine oranla çarşı ve pazarların boş kaldığını ifade eden esnaflar ise “Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarının da yatması ile birlikte birçok vatandaş alışverişlerinin tamamladı o yüzden bu bayram arifesinde beklenen yoğunluk olmadı” dedi.