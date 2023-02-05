Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 8 yıl hapis 7 ay 42 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 8 yıl hapis 7 ay 42 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan ilçesi Kazandere Mahallesi’nde yapılan devriye esnasında ’taksirle ölüme neden olma ile alkol ve uyuşturucu etkisi altındayken araç kullanma’ suçundan aranan ve hakkında toplam 8 yıl 7 ay 42 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.