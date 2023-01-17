Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Aralık ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edilerek toplamda 2 bin 262 adet işletme denetlenirken, mevzuata uygun olmayan 22 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 526 bin 16 TL’lik yasal işlem uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Aralık ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edilerek toplamda 2 bin 262 adet işletme denetlenirken, mevzuata uygun olmayan 22 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 526 bin 16 TL’lik yasal işlem uygulandı.

Aydın’da toplam, 2 bin 142 adet gıda üretim yeri, 13 bin 554 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunuyor. Aralık ayında gıda üretim yerlerine 479 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise bin 783 adet olmak üzere toplam 2 bin 262 adet denetim gerçekleştirildi. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme ve benzeri konulara istinaden il genelinde toplam 38 adet numune alındı. Yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 22 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 526 bin 16 TL’lik yasal işlem uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Aralık ayı içerisinde 618 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 3 milyon 723 bin 892,71 kg kuru incir, 89 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 16 bin 572,42 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 707 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 4 milyon 740 bin 465,13 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirildi. ALO Gıda 174 hattına, Aralık ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 63 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 13 adet, üretim yerleri ile ilgili 3 adet ve diğer 2 adet olmak üzere toplam 81 adet şikayet geldi. Şikayetlerle ilgili olarak 65 adet işletmeye ait denetim sonlandırıldı.

Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgilerin Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’ne (GGBS) kaydedildiği belirtilirken, tüketicilerin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 132 kişilik Gıda Kontrolör ekibi tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam ettiği ifade edildi.