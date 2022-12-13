Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kasım ayında il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda araç sürücülerine 1 milyon 981 bin TL cezai işlem uygulandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kasım ayında il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda araç sürücülerine 1 milyon 981 bin TL cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekiplerce, 1-30 Kasım 2022 tarihlerinde il genelinde icra edilen faaliyetlerde; 71 bin 504 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 2 bin 500 araç sürücüsüne ve sahibine toplam 1 milyon 981 bin 296 TL cezai işlem uygulandı. Faaliyetlerde, 430 araç trafikten men edilirken, 60 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.