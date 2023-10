Türkiye’de kişi başına en fazla aracın bulunduğu illerin başında gelen Aydın’da araç muayene işlemleri adeta çileye dönüştü. Özellikle ticari araç sürücüleri için araç muayenesi randevusu almanın bir dert, muayenenin yapılacağı gün saatlerce beklemenin ise ayrı bir dert haline geldiğini belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, yaşanan sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından araç muayene istasyonlarının özel bir firmaya devredilmesinin ardından Türkiye’de adeta tekelleşen araç muayene işlemleri sürücüleri çileden çıkarmaya başladı. Aydın’da Tüvtürk Araç Muayene İstasyonu yetersizliği nedeniyle pek çok sürücünün hem nakit hem de vakit kaybına uğradığını belirten Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun Mart 2023 verilerine göre Aydın’da 536 bin 481 adet vardı. Bu rakam her gün artıyor. Bu araçlardan sadece 196 bin 909 adedi vizesi 2 yılda bir yapılan otomobil. 10 bin 447 adet minibüs, 2 bin 795 adet otobüs, 76 bin 74 adet kamyonet, 9 bin 517 adet kamyon var. Geri kalan 149 bin 51 adet motosiklet, 52 bin 507 adet traktör ve 955 adet de özel amaçlı araç bulunuyor. Otomobil sınıfına kayıtlı araçlar 2 yılda bir, başta ticari araçlar olmak üzere kamyonet sınıfında bulunan araçlar ise her yıl muayene işlemlerini tamamlamak zorunda. Muayene süresini geçiren araçlar trafiğe çıkmaktan men ediliyor. Buraya kadar her şey normal ancak her geçen artan araç sayısına rağmen Türkiye’de araç muayenelerini uygulamakla görevli kurum olan TÜVTÜRK, yıllardır ne kendini yeniledi ne de hizmet alanını genişletti. Aydın’da vatandaş günlerce muayene için randevu almaya çalışıyor. Randevular saatli ve dakikalı verilmesine rağmen, araç muayenesi için vatandaş saatler öncesinde orada hazır beklemek zorunda. Buna da eyvallah diyelim sorun yine çözülmüyor. Verilen saatten 2-3 saat sonra araç muayeneye alınıyor. Uygulanan fahiş fiyat bir yana bir aracın muayenesi için insanlar bir gün işlerinden kalıyor. Bu sıkıntının bir an önce çözülmesi için başta ilgili bakanlıklar olmak üzere tüm yetkililerden duyarlılık bekliyoruz” dedi.