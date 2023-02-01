Aydın’ın Efeler ilçesinde görev yapan sağlık personeline ’Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi’ verildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde görev yapan sağlık personeline ’Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi’ verildi.

Anne sütü ile beslenmenin desteklenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde ’Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kurumları’ programı yürütülüyor. Bu çerçevede Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ÇEKÜS Birimi Anne Sütü eğitimcileri Dr. Elif Yalçın ve Hemşire Kader Işık tarafından 12 sağlık personeline yönelik ’Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi’ düzenlendi. Anne sütünün öneminin vurgulandığı eğitimde, doğum süreci ve emzirme, bedeni temas, emzirme sorunları, emzirme ve anne sağlığı başta olmak üzere birçok konuda bilgiler verildi. Program sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan personellere sertifikaları takdim edildi.