Aydın’da aniden bastıran sıcaklarla birlikte ilde asırlık serinleme geleneğini yeniden başladı. Bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yaklaşık 2 hafta geç başlayan kar helvası sezonu Aydın çarşılarını renklendirdi.

Aydın’da hava sıcaklığının aniden artması ve termometrelerin 34 dereceyi göstermesi ile birlikte vatandaşlar, tezgahlarını açan kar helvacılarına akın etti. Kışın yağan karların dağlarda açılan kuyularda kendine has metotlarla saklandıktan sonra yazın tüketilen karlar aynı zamanda ilin ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Kar helvasının Aydın yöresine has bir gelenek olduğunu ve asırlardır vatandaşların bu sistemle serinlediğini belirten kar helvacısı Tayyar Kibar, bir yandan şehrin serinleme geleneğini sürdürürken diğer yandan ata mesleğini de icra ettiğini söyledi. Doğal olduğu için kar helvası ile serinlemenin daha sağlıklı olduğunu belirten Kibar, “Eskiden elektrik ve buzdolabı olmadığından atalarımız, yaz sıcağında kar ile serinlermiş. Kışın Aydın’ın yüksek dağlarına yağan karlar toplanarak yine dağlarda açılan özel kuyularda muhafaza edilir. Yazın da bu karları özel yöntemlerle çıkarıp vişne, karadut veya üzüm pekmezi ile karıştırarak kar helvası adını verdiğimiz tatlıyı yapıyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu gelenek önce unutuldu, insanlar suni ortamlarda oluşturulan soğuk içeceklerle hastalanınca, doğal serinleme yöntemi olan kar helvasına tekrar yöneldi” diye konuştu.

Kar helvasının ilk günden itibaren yoğun ilgi gördüğünü belirten Tayyar Kibar, geçen yıl 10 TL olan bir bardak kar helvası fiyatının bu yıl 15 TL’ye yükseltildiğini Aydın halkının yanı sıra çevreden de Aydın’a kar helvası yemeye gelenlerin olduğunu söyledi.