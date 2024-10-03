Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen Amatör Spor Haftası, 7-11 Ekim 2024 tarihleri arasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde çeşitli sportif etkinliklerle kutlanacak.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri, 7 Ekim günü Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası önünde yapılacak olan Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve açılış konuşmalarının yapılmasıyla başlayacak. Açılış töreninin ardından Atatürk Spor Salonu önünden başlayıp Kent Meydanında sona erecek olan kortej yürüyüşü yapılacak. Yürüyüş sonrasında Kent Meydanı’nda cimnastik, taekwondo, karate, eskrim, hemsball ve masa tenisi gibi pek çok spor branşında etkinlikler düzenlenecek.

Amatör Spor Haftası, farklı yaş gruplarına hitap eden çeşitli spor etkinlikleri ile 11 Ekim’e kadar devam edecek. Program kapsamında atletizm yarışmaları, masa tenisi turnuvası, havalı silahlar yarışmaları, geleneksel çocuk oyunları ve çeşitli spor istasyonlarında gerçekleştirilecek etkinlikler yer alacak. Amatör sporun her alanında farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu hafta, hem sporculara hem de sporseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.