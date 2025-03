Aydın’da AYSO tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinde kadınların ağır sanayi sektöründeki önemine dikkat çekildi.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) koordinatörlüğünde ağır sanayide çalışan kadınları anlatan fotoğrafa sergisi, düzenlenen törenle ziyaretçilerine kapısını açtı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen sergide, Aydın sanayisindeki 21 işletmenin katkı sağladığı 53 fotoğraf yer aldı. ’Ağır Sanayide Kadın Ağırlığı’ isimli fotoğraf sergisinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, " Bugün kadınlarımızın sanayi sektöründe emeklerine ışık tutan özel bir sergiye tanıklık ediyoruz. Sergimizde kadın emeğini daha görünür kılmanın yanı sıra kadın istihdamının teşvik edilmesine ve toplumsal farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefledik. Ağır sanayide kadın ağırlığı fotoğraf sergimizde sanayi sektöründe kadın işgücünün hayatı gözler önüne serilirken, eşit fırsatlar oluşturulmasını da vurguladık. İlimizde sanayi sektöründe çalışan kadın sayısının her geçen gün arttığını görmek bizler için gurur kaynağı olurken, bu artış sadece sanayimizin niceliksel değil aynı zamanda keyfiyete âit gelişiminde de önemli bir katkı sağlamaktadır. Kadınlarımız, sanayi sektöründe sadece istihdam olarak bir güç değil, aynı zamanda yenilikçi fikirleri, liderlik vasıflarıyla sektörü şekillendiren önemli aktörlerdir. Sergimizin gerçekleşmesinde katkı sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kadınların sanayideki yerini ve gücünü simgeleyen bu fotoğraflar, yalnızca onların işgücündeki katkılarını hatırlatmakla kalmayıp, aynı zamanda toplum olarak daha ne kadar yol almamız gerektiğini de gözler önüne sermektedir. Sanayideki kadın çalışanlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum" dedi.

Kadınların, toplumun en önemli mihenk taşı olduğunu vurgulayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ise, "Çok önemli bir serginin açılışındayız aslında. ‘Dünyada ne varsa kadının emeği vardır’ diyen Atatürk’ün ışığındayız. Biz bu düşüncemizle kadını her zaman her yerde görmek istiyoruz. Biz birlikte çok daha güçlü bir toplum olacağız. Toplum olmak zorundayız zaten ama ben şunun da altını çizmek istiyorum. 8 Mart gününü bir kutlama günü olarak değil bir farkındalık günü olarak görmeliyiz. Kadını öne aldığımız, omuz omuza beraber farkındalık oluşturduğumuz bir gün olmak zorunda. Bu sebeple bu sergide emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı buluyorum. Zira, ağır sanayinin her köşesinde kadınların emeğinin olması gerektiğine inanıyorum. Kadının elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Kadınlar, toplumumuzun en önemli mihenk taşıdır. Bu nedenle tüm kadınlarımıza bugün ve yaşadığımız her gün sebebiyle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kadınlar tarafından serginin kurdelesi kesilirken, ziyaretçiler fotoğrafları inceledi.