Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Efeler’deki ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler’de başlatılan ağaç budama çalışmaları devam ediyor. İlçenin ana caddeleri başta olmak üzere ilçe genelinde budama faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler, hem ağaçların bakımlarını yapıyor hem de fazla uzayan ve kopma ihtimali olan dalları güvenlik sorunu oluşturmayacak şekilde kesiyor. Aynı zamanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri budama faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda trafiğin aksamaması için zamanla yarışıyor.