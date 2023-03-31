Aydın’da Halk Eğitimi Merkezleri tarafından açılan 34 farklı kurstan bugüne kadar 511 depremzede yararlandı.

Kahramanmaraş Depremi’nin ardından Aydın’daki yurtlara yerleştirilen depremzedelere yönelik Halk Eğitim Merkezleri tarafından açılan kurslar moral oluyor. İl genelinde bulunan depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve psikolojik destek sağlamak için faaliyetlerini yürüten kurumlar da depremzede aileleri yalnız bırakmıyor. Gerçekleştirilen etkinlikler de çocuklar başta olmak üzere depremzedelere moral olurken Halk Eğitimi Merkezi kursları devam ediyor. Sportif faaliyetlerden el sanatlarına, ağaç budamadan usta öğretici kurslarına kadar açılan 34 farklı kurslardan bugüne kadar 511 depremzede vatandaş yararlandı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından il genelinde kurumlarımızın misafirhanelerinde ve kredi yurtlar kurumlarında ağırladığımız depremzede misafirlerimize yönelik olarak Halk Eğitimi Merkezlerimiz tarafından farklı alanlarda kurslar düzenlenmiştir. Bu çerçevede 12 ilçemizde depremzede vatandaşlarımızın ilgi ve taleplerine yönelik olarak düzenlenen 34 farklı kursa 511 depremzede kursiyerimiz katılım sağlamıştır. Deprem Sonrası Psikolojik Destek Eğitimi, iğne oyası, futbol, basketbol, temel artistik jimnastik gibi sportif faaliyetler, Kuran-ı Kerim, el sanatları, aşçı yardımcısı, usta öğretici oryantasyon kursları, satranç, İngilizce ve Almanca gibi yabancı dil kursları, meyve ağacı budama gibi ilgi duydukları alanlarda kurslara yoğun ilgi gösteren depremzede misafirlerimiz açılan bu kurslarda yeni deneyimler kazanıp bilgi birikimine sahip olurken, aynı zamanda deprem sonrası yaşadıkları zorlu günleri ve travma sürecini de sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışmaktadırlar. İl genelinde Halk Eğitimi Merkezlerimiz tarafından depremzede vatandaşlarımıza yönelik olarak farklı alanlarda kurslar düzenlenmeye devam edecektir” ifadeleri yer aldı.