Sağlıkta kalitesini her geçen gün arttırmaya devam eden Aydın’da, fiziki ve tıbbi cihaz imkanları gelişen 5 acil servis, seviye atladı.

Sağlıkta kalitesini her geçen gün arttırmaya devam eden Aydın’da, fiziki ve tıbbi cihaz imkanları gelişen 5 acil servis, seviye atladı.

Gelişen sağlık imkanları ile son 3 yılda yüzde 50 oranında büyüme kaydeden Aydın, sağlık hizmet kalitesini de artırmaya devam ediyor. Acil servisler, bünyesinde faaliyet gösterdiği sağlık tesisinin statüsü, fiziki şartları, gereken tıbbi cihaz, donanım ve asgari ilaç standardı, personel sayısı, yatak sayısı gibi ölçütler dikkate alınarak I., II. ve III. seviye olarak seviyelendirilir. Bu çerçevede seviyelendirme işlemi yeniden tanımlanan Aydın’da da Kuşadası Devlet Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ve Söke Devlet Hastanesi Üçüncü Seviye Acil Servis, Didim Devlet Hastanesi İkinci Seviye Acil Servis, Bozdoğan İlçe Devlet Hastanesi ise Birinci Seviye Acil Servis olarak tescillendi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Acil servis hizmetlerinin daha kaliteli ve daha geniş hizmet sunması amacıyla ilgili yönetmelik güncellenmiştir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.09.2022 tarih ve 31952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ gereği seviyelendirme işlemleri tekrar tanımlanmıştır. Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yenilenen İlgili Yönetmelik gereği teknik ve tıbbi donanım, açısından seviye artışı uygun görülen, ilimiz hastanelerinden Kuşadası Devlet Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ve Söke Devlet Hastanesinin Üçüncü Seviye Acil Servis, Didim Devlet Hastanesinin İkinci Seviye Acil Servis, Bozdoğan İlçe Devlet Hastanesinin Birinci Seviye Acil Servis olarak tescillenmiş ve 17.10.2022 tarih ve 201 sayılı Valilik Makam Oluru hizmet vermeye başlamıştır” ifadeleri yer aldı.