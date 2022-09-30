Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Her geçen gün büyüyen sağlık imkanları ile hastalara umut olan Aydın’da acil sağlık hizmetleri ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Acil Sağlık Hizmetlerinin daha kaliteli ve etkin yürütülmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “2022 yılı Ekim ayı İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı (ASKOM) gerçekleştirildi. ASKOM Toplantısı, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz başkanlığında ilgili başkan ve başkan yardımcıları, il ambulans servisi başhekimi ile il genelinde acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinin başhekimleri, acil servisten sorumlu başhekim yardımcıları, acil servis sorumlu hekimlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Acil Sağlık Hizmetleri’nin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri paylaşılmış olup Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumunun daha kaliteli ve etkin yürütülmesi adına sağlık tesisleri arası ve il içi ve il dışı hasta sevklerin koordinasyonu, anne-bebek ölümleri gibi konuların görüşüldüğü toplantıda gerekli planlamalar gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş, tarafından Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulanması usul ve esasları hakkında sunum yapılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu” ifadeleri yer aldı.