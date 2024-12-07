Aydın’ın acil sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıya başkanlık eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nı da unutmadı. Tüm zor koşullarda görev yapan acil sağlık ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Müdür Şenkul; "Sizler, vakalarda vatandaşa ulaşan devletimizin ilk şefkat elisiniz" dedi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları Değerlendirme Toplantısı, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul’un başkanlığında gerçekleştirildi. Acil sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nı da unutmayıp tüm acil sağlık personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Müdür Şenkul açılış konuşmasında, “Yağmur, çamur, afet, salgın, kar demeden her zaman karada, havada bazen de su da her zaman bir komando edasıyla çalışan ekiplerimizsiniz. Burada bir hayata umut oluyorsunuz bir ailenin birleşmesine sebep oluyorsunuz. Gece gündüz demeden gönüllere dokunuyorsunuz en güzel nokta o aslında, Kıyafetlerimiz ne kadar sarı lacivert kırmızılarla dolu olsa da aslında bir yardım meleği gibi koşuyorsunuz. Vakalarda vatandaşa ulaşan devletimizin ilk şefkat elisiniz. Bunun kıymeti gönüllere dokunuyorsunuz. Bunlar sizlerin sayesinde oluyor. Çünkü siz o içinizdeki duygunuz ile vicdanınızla aldığınız eğitim ile bir insana nasıl yardımcı olalım nasıl hayatını kurtaralım, nasıl gönlünü hoş edelim diye uğraşıyorsunuz. Rabbim hepinizden ayrı ayrı razı olsun” dedi.

"Hayata dokunalım yaşama yol verelim"

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ’Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver’ kampanyası ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Müdür Şenkul, duyarlılık çağrısında bulunurak, "Tek başınıza 112 acil sağlık hizmetleri ekipleri olarak sizin çabanız yetmiyor. Bize yollarında açılması gerekli. Bu hususta Bakanlığımızca gündemde olan fermuar sistemi ile ’yaşama yol ver’ diyoruz. Siren çaldığınız da kornaya bastığınız da yolun aslında kısmen fermuar sistemi ile kısmen de kendi çabaları ile açıldığını görüyoruz. Aslında vatandaşımız da fermuar sistemi ile ilgili bilinçlenme var ve nasıl yol vereyim diye düşünüyor lakin çoğu kişi de bilmiyor veya ne yapacağını bildiği halde panik yapıyor. Bu sorunları aşabilmek için de trafikte fermuar sistemi kullanımının önemi büyük. Paydaş kurumlarımız ile birlikte vatandaşlarımızı bilgilendirmek adına çeşitli etkinlikle farkındalığı artıracağız. Kazasız belasız hayırlı görevlere diler, hayata dokunalım yaşama yol verelim” şeklinde konuştu.

Toplantıda İl Sağlık Müdürü Şenkul, acil sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde vatandaşa sunulmasındaki azim ve özverili çalışmaları nedeniyle istasyon sorumluları nezdinde tüm acil sağlık hizmetleri personellerine teşekkür ederek, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftalarını kutladı. Toplantının devamında Sağlık Bakanlığı’nca acil sağlık hizmetlerinde trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi amacıyla başlatılan “Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver” sloganlı iletişim kampanyası ile ilgili de istasyon sorumlularına bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul’un yanı sıra toplantıya Sağlık Hizmetleri Başkanı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcıları, Birim Uzmanı, İl Ambulans Servisi Başhekimi, İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı ve Aydın’da görev yapan tüm istasyonların sorumluları katıldı.