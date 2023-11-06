Aydın’da aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 1-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 90 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT) tarafından hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, 50-60 yıl arası 1 şahıs, 20-30 yıl arası 5 şahıs, 10-20 yıl arası 10 şahıs, 5-10 yıl arası 9 şahıs ile 0-5 yıl arası 65 şahıs olmak üzere toplam 90 şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.