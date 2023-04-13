Aydın’da bir haftalık dönemde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 85 olay ortaya çıkarıldı.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 03 Nisan 2023-11 Nisan 2023 tarihleri arasında 85 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyetlerde 96 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 3 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı ve 1 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde, 176,58 gram kubar esrar, 13 gram toz esrar, 177,51 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza, 0,15 gram kokain ve 26 adet ecstasy ele geçirildi.