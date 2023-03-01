Aydın Efeler Halk Eğitim Merkezi tarafından muhtarlara yönelik düzenlenen kursların üçüncüsü olan ilkyardım eğitimi kursu gerçekleştirildi.

Aydın Efeler Halk Eğitim Merkezi tarafından muhtarlara yönelik düzenlenen kursların üçüncüsü olan ilkyardım eğitimi kursu gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü çerçevesinde Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik olarak düzenlenecek olan eğitim programları devam ediyor. Her ay bir kurs olacak şekilde düzenlenen program çerçevesinde Efeler ilçesinde bulunan 83 mahalle muhtarına ilkyardım eğitimi verildi.

Konu ile ilgili Efeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarımız tarafından yürütülen Aile Eğitimlerimizin üçüncü kursu olan İlkyardım Eğitimi kursumuz Efeler İlçemizde bulunan 83 mahalle muhtarımızın katılımıyla yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.