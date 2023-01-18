Aydın’da 2022 yılı içerisinde tamamlanan sağlık yatırımları değeri 82 milyon 238 bin 318 TL’ye ulaştı.

Aydın’da 2022 yılı içerisinde tamamlanan sağlık yatırımları değeri 82 milyon 238 bin 318 TL’ye ulaştı.

Aydın’ın, 2022 yılı içerisinde il genelinde tamamlanan ve 2023 yılında devam eden sağlık yatırımlarının listesi belli oldu. Son 1 yıl içerisinde İncirliova, Bozdoğan, Kuşadası, Nazilli, Didim ve Söke ilçelerinde yapılan sağlık yatırımları tamamlanırken, tamamlanan yatırımların toplam değeri ise 82 milyon 238 bin 318,33 TL oldu. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar Aydınlıları mutlu ederken, özellikle yapımı devam eden Şehir Hastanesi’nin tamamlanması ile birlikte Aydın’ın sevk eden değil sevk alan bir il olması hedefleniyor.

Aydın’da 2022-2023 yatırım programı çerçevesinde Aydın’da 8 yatırım tamamlanırken, 10 yatırım inşaat aşamasında, 4 yatırım ihale aşamasında, 2 yatırım proje aşamasında, 3 yatırımın ise arsa aşamasında olduğu öğrenildi. Kuşadası Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Köşk Ilıdağ Sağlık Evi de planlanan yatırımlar arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yatırım programı dahiline alınan ve İl Sağlık Müdürlüğünce koordine edilen 2019 yılından bu yana Aydın’da 19 sağlık tesisi yatırımı hizmete kazandırılırken, 2022 yılında tamamlanarak hizmete kazandırılan sağlık tesisi yatırımı 8 oldu. 2019 yılından bugüne kadar ise 29 adet sağlık tesisi için büyük bakım onarım ve revizyon yatırımı yapıldı. Ayrıca hayırseverlerin marifeti ile son 3 yıl içerisinde tamamlanan, imalat aşaması devam eden ve protokole bağlanmak suretiyle proje ve arsa aşamasında bulunan sağlık yatırımları toplamı ise 52 milyon TL oldu. 2022 yılı içerisinde hayırseverlerin katkılarıyla 5 adet sağlık hizmet binası yatırımı yapıldı.