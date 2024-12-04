Türkiye İş Kurumu engelli ve eski hükümlü olan vatandaşlar için iş kurma desteğini sürdürürken, Aydın’da 2016 yılından itibaren 110’u engelli birey olmak üzere toplamda 182 projeye 9 milyon 255 bin TL tutarında hibe desteği verildi.

Engelli vatandaşlar ve eski hükümlüler için sunduğu hibe desteği programıyla girişimcilik yolunda desteklerini sürdüren Türkiye İş Kurumu, kendi işini kurmak isteyen engelli bireylere 400 bin TL, eski hükümlü vatandaşlara ise 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz hibe desteği sunuyor. Bu destekle engellilerin ve eski hükümlülerin istihdama katılımı teşvik edilerek, onların iş dünyasında yer almaları sağlanıyor.

Engelli vatandaşlar ve eski hükümlüler için önemli projelere imza atan Çalışma ve İş Kurumu Aydın İl Müdürlüğü tarafından 2016 yılından bugüne kadar 110’u engelli birey olmak üzere toplamda 182 proje hayata geçirilirken bu projeler için 9 milyon 255 bin TL tutarında hibe desteği verildi.

Çalışma ve İş Kurumu Aydın İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Engelli vatandaşlarımızın istihdama kazandırılması için yürüttüğümüz hibe projeleri ve danışmanlık çalışmaları ile onların yanında olmaya devam edeceğiz. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı 6 Aralık 2024 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze ve Hizmet Merkezlerimize bekliyoruz" denildi.