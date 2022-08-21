Aydın’da balıklandırma çalışmaları çerçevesinde il genelindeki 26 kaynağa toplamda 741 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Aydın’da balıklandırma çalışmaları çerçevesinde il genelindeki 26 kaynağa toplamda 741 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Su kaynaklarında balık popülasyonunun korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ’Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde Aydın’da 741 bin adet sazan balığı yavrusu suyla buluşturuldu. Temin edilen pullu sazan yavruları, Aydın genelinde bulunan 26 kaynağa bırakıldı. Gerçekleştirilen çalışma ile yüz binlerce sazan yavrusu su ile buluşurken, bölgedeki su ürünleri çeşitliliğinin ve verimliliğin artırılması amaçlanıyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Aydın genelinde son 5 yılda 1 milyon 660 bin 590 adet sazan yavrusu su ile buluşturuldu.

Aydın İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız, ülkemiz su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı, gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması sorumluluğu ile ihtiyaç duyulan balıklandırma çalışmalarının yapılmasını sağlamaktadır. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” çerçevesinde İzmir Ürkmez Su Ürünleri Üretim Tesisi Müdürlüğü tarafından üretilen 741 bin adet sazan balığı yavruları ilimizde bulunan göl, gölet ve baraj göllerine olmak üzere toplam 26 kaynağa bırakılmıştır. Yöre ekonomisine katkıda bulunan ve sportif avcılığı da geliştirmeyi sağlayan balıklandırma programı ile son beş yılda ilimizde 1 milyon 660 bin 890 adet yavru balık ile balıklandırma yapılmıştır. Bu çerçevede, kaynaklarımızdan beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 santimetreden küçük sazan balıklarının avlanmaması ve en az bir kez üremesine imkan tanınmasını sağlamak amacıyla Bakanlığımızca yayımlanan tebliğlerde belirtilen yasak ve yükümlülüklerine uymalarını hem ticari hem de sportif avcılık yapan balıkçılarımızdan bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.