Aydın’ın Söke ilçesinde iki ayrı operasyonda 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın’ın Söke ilçesinde iki ayrı operasyonda 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Söke ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurulurken, içerisindeki 73 düzensiz göçmen yakalandı. Her iki olayda yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.