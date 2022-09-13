Aydın’ın Didim ilçesinde üç farklı operasyonda mobil radar tarafından tespit edilen 71 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

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Aydın’ın Didim ilçesinde üç farklı operasyonda mobil radar tarafından tespit edilen 71 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-14) tarafından farklı tarihlerdeki üç ayrı operasyonda düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından 71 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.